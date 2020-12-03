В финском Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира.
По её итогам 60 лучших биатлонистов квалифицировались в гонку преследования, сообщает Sport.ua.
Явным фаворитом гонки был лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тингнес Бе, но в этот раз промах на стрельбе лежа позволил ему завоевать лишь бронзовую медаль. В трех гонках нынешнего сезона Йоханнесу удалось подняться на все три ступени пьедестала почета.
Не было равных во втором спринте сезона старшему брату Йоханнеса, Тарьею Бе. Он закрыл все 10 мишеней и показал отличный ход, опередив почти на 14 секунд еще одного отличника в стрельбе, немца Арнда Пайффера.
Для украинцев гонка сложилась не очень удачно. Артем Прима пробежал круг штрафа после лежки и показал 20-е итоговое время, став лучшим среди подопечных Юрая Санитры. Дмитрий Пидручный допустил по одному промаху на каждом из рубежей и занял 35 место. Остальные наши биатлонисты не попали даже в топ-60, а потому не смогут выступить в персьюте.
Контиолахти-2020: результаты мужского спринта
Кубок мира 2020/2021
Второй этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринт
1. Тарьей Бе (Норвегия) – 24.03,7 (0+0)
2. Арнд Пайффер (Германия) – 13,9 (0+0)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 29,4 (1+0)...
20. Артем Прима (Украина) – 1.11,5 (1+0)...
35. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,6 (1+1)...
65. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.35,7 (0+2)...
70. Богдан Цымбал (Украина) – 2.45,4 (1+2)...
83. Антон Дудченко (Украина) – 3.13,7 (1+2)
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Кубок мира по биатлону 2020-2021: итоги первого этапа
- В рамках первого этапа, который также проходил в Контиолахти, состоялось четыре гонки: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, а также спринты.
- Победу в мужской индивидуальной гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, а у женщин выиграла Доротея Вирер.
- Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе, а женского - Ханна Эберг из Швеции.
- Лучшими результатами сборной Украины стали десятые места Юлии Джимы (в индивидуальной гонке) и Елены Пидгрушной (в спринте).
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