Мужчины пробежали спринтерскую гонку.

В финском Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира.

По её итогам 60 лучших биатлонистов квалифицировались в гонку преследования, сообщает Sport.ua.

Явным фаворитом гонки был лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Тингнес Бе, но в этот раз промах на стрельбе лежа позволил ему завоевать лишь бронзовую медаль. В трех гонках нынешнего сезона Йоханнесу удалось подняться на все три ступени пьедестала почета.

Не было равных во втором спринте сезона старшему брату Йоханнеса, Тарьею Бе. Он закрыл все 10 мишеней и показал отличный ход, опередив почти на 14 секунд еще одного отличника в стрельбе, немца Арнда Пайффера.

Для украинцев гонка сложилась не очень удачно. Артем Прима пробежал круг штрафа после лежки и показал 20-е итоговое время, став лучшим среди подопечных Юрая Санитры. Дмитрий Пидручный допустил по одному промаху на каждом из рубежей и занял 35 место. Остальные наши биатлонисты не попали даже в топ-60, а потому не смогут выступить в персьюте.

Контиолахти-2020: результаты мужского спринта

Кубок мира 2020/2021

Второй этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Спринт

1. Тарьей Бе (Норвегия) – 24.03,7 (0+0)

2. Арнд Пайффер (Германия) – 13,9 (0+0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 29,4 (1+0)...

20. Артем Прима (Украина) – 1.11,5 (1+0)...

35. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,6 (1+1)...

65. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.35,7 (0+2)...

70. Богдан Цымбал (Украина) – 2.45,4 (1+2)...

83. Антон Дудченко (Украина) – 3.13,7 (1+2)

Кубок мира по биатлону 2020-2021: итоги первого этапа

В рамках первого этапа, который также проходил в Контиолахти, состоялось четыре гонки: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, а также спринты.

Победу в мужской индивидуальной гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, а у женщин выиграла Доротея Вирер.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе, а женского - Ханна Эберг из Швеции.

Лучшими результатами сборной Украины стали десятые места Юлии Джимы (в индивидуальной гонке) и Елены Пидгрушной (в спринте).

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Автор: Олег Давыгора