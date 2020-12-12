Артем Прима показал лучший результат среди украинцев / фото biathlon.com.ua

12 декабря прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Украинцы откровенно провалили гонку: Артем Прима, стартовавший 30-м, закончил гонку на 43-м месте, а второй представитель Украины Антон Дудченко финишировал 45-м. 

Победу в мужской гонке преследования одержал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место на подиуме занял его соотечественник Эмильен Жаклен, а тройку победителей замкнул норвежец Йоханнес Дале. 

Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен. Гонка преследования. Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32.38,7 (0+0+0+0)

2. Эмильен Жакелен (Франция) – 25,5 (0+0+0+0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) –  49,5 (1+0+1+0)

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43. Артем Прима (Украина) –  4.43,3 (2+1+3+1)...

45. Антон Дудченко (Украина) – 4.50,0 (0+0+2+1)...

Кубок мира по биатлону: третий этап 

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Автор: Олег Давыгора