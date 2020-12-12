Гонка стала триумфом для французов.

12 декабря прошла мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Украинцы откровенно провалили гонку: Артем Прима, стартовавший 30-м, закончил гонку на 43-м месте, а второй представитель Украины Антон Дудченко финишировал 45-м.

Победу в мужской гонке преследования одержал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место на подиуме занял его соотечественник Эмильен Жаклен, а тройку победителей замкнул норвежец Йоханнес Дале.

Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен. Гонка преследования. Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32.38,7 (0+0+0+0)

2. Эмильен Жакелен (Франция) – 25,5 (0+0+0+0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) – 49,5 (1+0+1+0)

...

43. Артем Прима (Украина) – 4.43,3 (2+1+3+1)...

45. Антон Дудченко (Украина) – 4.50,0 (0+0+2+1)...

Кубок мира по биатлону: третий этап

С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене проходят гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021. Где смотреть гонки.

Мужскую сборную на третьем этапе представляют Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

У женщин в Хохфильцене выступают Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

Победителем женской спринтерской гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стала белоруска Динара Алимбекова.

Только один украинец финишировал в топ-30 спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.

Украинские биатлонистки финишировали в первой десятке эстафеты на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.

Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете.

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Автор: Олег Давыгора