Доротея Вирер / фото REUTERS

С 3 по 6 декабря в финском Контиолахти пройдут гонки второго этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021.

В рамках данного этапа запланировано проведение шести гонок.

Расписание второго этапа

3 декабря

14.30. Спринт, мужчины

17.30. Спринт, женщины

5 декабря

15.15. Гонка преследования, мужчины

16.15. Эстафета, женщины

6 декабря

13.45. Эстафета, мужчины

16.15. Гонка преследования, женщины

Трансляция всех гонок: "UA:Перший", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

Кубок мира по биатлону 2020-2021: итоги первого этапа

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Автор: Антон Дударь