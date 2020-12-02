Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки второго этапа

Второй этап Кубка мира по биатлону также будет принимать Контиолахти.

С 3 по 6 декабря в финском Контиолахти пройдут гонки второго этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021. В рамках данного этапа запланировано проведение шести гонок. Расписание второго этапа 3 декабря 14.30. Спринт, мужчины 17.30. Спринт, женщины 5 декабря 15.15. Гонка преследования, мужчины 16.15. Эстафета, женщины 6 декабря 13.45. Эстафета, мужчины 16.15. Гонка преследования, женщины Трансляция всех гонок: "UA:Перший", "Eurosport 1", официальный сайт IBU. Кубок мира по биатлону 2020-2021: итоги первого этапа В рамках первого этапа, который также проходил в Контиолахти, состоялось четыре гонки: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, а также спринты.

Победу в мужской индивидуальной гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, а у женщин выиграла Доротея Вирер.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе, а женского - Ханна Эберг из Швеции.

Лучшими результатами сборной Украины стали десятые места Юлии Джимы (в индивидуальной гонке) и Елены Пидгрушной (в спринте) Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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