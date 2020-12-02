Доротея Вирер / фото REUTERS
С 3 по 6 декабря в финском Контиолахти пройдут гонки второго этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021.
В рамках данного этапа запланировано проведение шести гонок.
Расписание второго этапа
3 декабря
14.30. Спринт, мужчины
17.30. Спринт, женщины
5 декабря
15.15. Гонка преследования, мужчины
16.15. Эстафета, женщины
6 декабря
13.45. Эстафета, мужчины
16.15. Гонка преследования, женщины
Трансляция всех гонок: "UA:Перший", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
Кубок мира по биатлону 2020-2021: итоги первого этапа
- В рамках первого этапа, который также проходил в Контиолахти, состоялось четыре гонки: индивидуальные гонки у мужчин и женщин, а также спринты.
- Победу в мужской индивидуальной гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, а у женщин выиграла Доротея Вирер.
- Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе, а женского - Ханна Эберг из Швеции.
- Лучшими результатами сборной Украины стали десятые места Юлии Джимы (в индивидуальной гонке) и Елены Пидгрушной (в спринте)
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