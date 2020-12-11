Габриэла Коукалова разделась в благотворительных целях.

Лучшая биатлонистка мира по итогам сезона-2015/16 чешка Габриэла Коукалова снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.

31-летняя экс-спортсменка приняла участие в эротической фотосессии с благотворительной целью. Вырученные средства будут направлены в основанный Коукаловой фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения. Об этом пишет idnes.cz

"Красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять физическую красоту, полюбить себя", - резюмировала Коукалова.

Карьера Габриэлы Коукаловой в биатлоне

Коукалова — двукратная серебряная призерша, а также бронзовая призерша в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 году в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира сезона-2015/2016.

В мае 2019-го Габриэла объявила о завершении карьеры.

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Автор: Олег Давыгора