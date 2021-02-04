"Мотор" потерпел поражение с крупной разницей в счете.

Запорожский "Мотор" провел очередной матч в гандбольной Лиге чемпионов. В гостях чемпион Украины играл с немецким "Килем".

Встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 23:34.

После первого тайма "Мотор" уступал со счетом 12:16, но во второй половине игры хозяева смогли увеличить свое преимущество.

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Таким образом, прервалась серия "Мотора" из шести подряд побед в турнире.

Отметим, что "Киль" является действующим победителем ЛЧ.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В десяти играх запорожский клуб одержал шесть побед при четырех поражениях.

В группе В "Мотор" с 12 очками занимает третье место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

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Автор: Антон Дударь