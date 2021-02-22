С этим документальным фильмом боец стремится выиграть "Оскар".

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о работе над документальным фильмом.

Об этом стало известно из интервью дагестанца You-Tube каналу "Лысый хищник".

"Я сейчас работаю над моим документальным фильмом. Где-то полтора года нужно. Мы хотим выиграть "Оскар". Не просто 20 минут снять и забросить. Работаем вместе с Голливудом. Скорее всего, выйдет сразу в кинотеатрах. Это же нормальная история, парень с гор стал лучшим бойцом независимо от весовой категории, не проигрывал", - поделился Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов: главное

На счету бойца UFC 29 побед в карьере в 29 поединках.

После боя с Гейджи 32-летний Хабиб заявил, что завершает карьеру.

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Автор: Будрин Артем