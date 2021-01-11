Первая ракетка Украины потерпела поражение в трехсетовом матче.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 5-е место в рейтинге WTA, не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию на турнире в Абу-Даби.

На пути в полуфинал Свитолина уступила россиянке Веронике Кудерметовой (№46 в рейтинге WTA). Таким образом, у Свитолиной оборвалась шестиматчевая серия побед над россиянками.

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Украинка хорошо начала встречу, выиграв первый сет 7:5. Однако, дальше Кудерметова завладела инициативой и выиграла второй сет со счетом 6:3. В третьем сете судьба матча решалась на тай-брейке. Россиянка на один шаг опередила соперницу и победила 7:6.

На корте соперницы провели 2 часа 37 минут.

Украинского дерби в полуфинале турнира Абу-Даби не будет - с Мартой Костюк теперь сыграет Кудерметова.

Турнир в Абу-Даби: главное

Турнир WTA 500 в Абу-Даби проходит с 6 по 13 января 2021 года с общим призовым фондом в 565 530 долларов США.

Катерина Бондаренко покинула турнир, во втором круге проиграв представительнице Туниса Унс Джабир (7:5, 3:6, 2:6).

Элина Свитолина біла посеяна на этом турнире под вторым номером. Выше ее лишь одна теннисистка-американка София Кенин (№4 WTA).

Ранее в четвертьфинале Марта Костюк обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (№66 в рейтинге WTA) и впервые в жизни пробилась в полуфинал турнира WTA.

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Автор: Budrin Artem