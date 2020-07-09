Известный боец UFC нокаутировал пожилого мужчину в ресторане (видео)

Майк Перри силой решил конфликт в публичном месте.

Американский боец смешанных единоборств Майк Перри, который выступает под эгидой UFC, устроил драку в одном их ресторанов Техаса.

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Об этом сообщает mmafighting.com.

28-летний спортсмен повздорил с пожилым мужчиной, а закончить конфликт пыталась девушка, которая сопровождала Перри.

В какой-то момент спортсмен выкрикнул: "Я нокаутирую твою старую задницу". Затем он напал на оппонента и нанес ему сокрушительный удар в челюсть. В ситуацию сразу вмешалась охрана заведения.

Стоит отметить, что в прошлом году Перри был признан виновным в вооруженном ограблении, после чего провел полгода в тюрьме Флориды.

Видео потасовки опубликовал YouTube-канал Squidrito.

Майк Перри выступает в UFC с 2016 года в полусредней весовой категории.

УНИАН ранее сообщал о том, что главный бой лета в UFC отменен из-за коронавируса.

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