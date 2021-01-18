Бывший глава ФВУ отстранен от деятельности, связанной с велоспортом.

Международный союз велосипедистов (UCI) на девять месяцев дисквалифицировал бывшего главу Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко, который в июле 2019 года публично оскорбил велогонщицу Анну Соловей.

Данное решение приняла комиссия по этике UCI, сообщил официальный сайт ФВУ.

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Башенко отстранен от любой деятельности, связанной с велоспортом.

Так как на данный момент Башенко не занимает никакую должность, его дисквалификация начнется с момента запроса лицензии у Международного союза велосипедистов. Если же запроса не последует, то дисквалификация продлится десять лет.

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Автор: Антон Дударь