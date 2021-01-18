Международный союз велосипедистов (UCI) на девять месяцев дисквалифицировал бывшего главу Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко, который в июле 2019 года публично оскорбил велогонщицу Анну Соловей.
Данное решение приняла комиссия по этике UCI, сообщил официальный сайт ФВУ.
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Башенко отстранен от любой деятельности, связанной с велоспортом.
Так как на данный момент Башенко не занимает никакую должность, его дисквалификация начнется с момента запроса лицензии у Международного союза велосипедистов. Если же запроса не последует, то дисквалификация продлится десять лет.
Башенко нахамил велогонщице: история скандала
- Скандальная история разгорелась в июле 2019 года, когда Александр Башенко, будучи главой ФВУ, в соцсети Facebook нагрубил чемпионке Европейских игр Анне Соловей. В частности, он написал: "Будешь вонять - прогоним", "Ты открыла рот - будешь за это платить".
- Далее Башенко оконфузился новым высказыванием, заявив, что выгонит Соловей из сборной.
- Затем в Киеве прошла акция в поддержку Соловей, на которой требовали отправить Башенко в отставку. Экс-министр Игорь Жданов также поддержал требование об отставке Башенко.
- 20 августа Башенко был уволен с поста президента ФВУ по итогам внеочередной конференции организации.
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