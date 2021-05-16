Эдсон Барбоза нокаутировал Шейна Бургоса.

Эдсон Барбоза таинственным ударом одержал победу над Шейном Бургосом на турнире UFC 262. Победа 35-летнего бойца имеет необычный оттенок - бразилец пробил так, что его сопернику стало плохо не сразу, а через 5 секунд после замысловатого удара.

Барбоза одержал досрочную победу, но то, как он эффектно это сделал, завораживает еще больше. В третьем раунде бразилец пробил с правой руки в голову 30-летнему американцу. Бургос спокойно выдержал удар, но это была иллюзия. Через 5 секунд в глазах бойца потемнело и он начал себя плохо чувствовать. Как следствие, он грохнулся на сетку. Барбоза поспешил добить оппонента, но рефери и так остановил досрочно поединок.

Напомним, что в главном бою вечера Оливейра одолел сопротивление Чендлера и стал чемпионом мира в легком весе.

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Автор: Артем Будрин