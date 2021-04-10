Алексей Лень побил рекорд Виталия Потапенко.

Украинский центровой Алексей Лень в ночь на 10 апреля помог своей команде "Вашингтон" обыграть "Голден Стэйт" со счетом 110:107.

Алексей забросил 15 очков и установил рекорд, первым из украинцев достигнув отметки в 4000 очков за карьеру в НБА. Таким образом, предыдущий рекорд Виталия Потапенко, у которого было 3995 очков упал. К началу этого матча у Леня было 3885 баллов.

Среди других украинцев в топ-5 также Станислав Медведенко (1390), Александр Волков (1019) и Святослав Михайлюк (1000).

Заметим, что сейчас "Вашингтон" занимает 12-ю позицию в Восточной Конференции.

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Алексей Лень: карьера в НБА

Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив состав "Финикса". В 2018 году он перешел в "Атланту". Сейчас Лень проводит свой 8-й сезон в НБА.

В составе "Атланты" украинец в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.

В феврале прошлого года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.

С ноября 2020 года Лень выступал за "Торонто". Украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минут на паркете. После этого он был отчислен из команды.

В январе Лень перешел в "Вашингтон" и сумел ярко дебютировать за команду.

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Автор: Будрин Артем