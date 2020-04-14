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Трюк от олимпийской чемпионки: гимнастка сняла штаны, стоя на руках (видео)

00:18, 14 апреля 2020
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Симона Байлз / REUTERS

23-летняя спортсменка встала на руки и, сохраняя баланс, сумела снять штаны с помощью ног.

Видео Байлз опубликовала на своей странице в Instagram.

handstand challenge 💯

Публикация от Simone Biles (@simonebiles)

Симона Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Напомним, большинство спортсменов мира находятся на изоляции из-за пандемии коронавируса. 

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце украинский гимнаст Верняев стал призером Кубка мира.

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