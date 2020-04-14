Трюк от олимпийской чемпионки: гимнастка сняла штаны, стоя на руках (видео)
00:18, 14 апреля 2020Другое
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Американка показала уровень своей физической подготовки на карантине.
Симона Байлз / REUTERS
Американская гимнастка Симона Байлз приняла участие в челлендже Handstand Challenge, в рамках которого необходимо что-то сделать, стоя на руках.
23-летняя спортсменка встала на руки и, сохраняя баланс, сумела снять штаны с помощью ног.
Видео Байлз опубликовала на своей странице в Instagram.
Симона Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 19-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
Напомним, большинство спортсменов мира находятся на изоляции из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце украинский гимнаст Верняев стал призером Кубка мира.
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