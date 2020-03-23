96 украинских легкоатлетов продолжают подготовку к Олимпиаде-2020 по всему миру

Спортсмены пока не получили указание вернуться на родину.

Украинские легкоатлеты продолжают находиться в разных странах мира и готовиться к Олимпийским играм в Токио.

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Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул на официальном YouTube-канале организации.

"Сейчас мы ориентируемся на официальную позицию МОК и продолжаем поддерживать тех, кто готовится к Олимпиаде. На сегодняшний день мы можем поддерживать только тех спортсменов и тренеров, которые остались для подготовки за границей.

Таких сегодня 96 человек. Если говорить по странам, то ситуация такая: в Турции находится 44 человека, в ЮАР - 19, в Португалии - 19, в Киргизии - 14, в Польше - 9 и 1 в Кении", - сообщил Гоцул.

Президент ФЛАУ объяснил, что пока главная задача - помочь украинцам подготовиться к Олимпиаде, так как официальной информации о переносе Игр-2020 пока нет:

"Хочу обратить внимание на то, что мы работаем со спортсменами не как начальник - подчиненный, а как партнеры. Нашей задачей было предоставить спортсменам и тренерам максимум информации и помочь реализовать их желание продолжить подготовку.

Поэтому мы никому из спортсменов не давали команду возвращаться в Украину".

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

УНИАН ранее сообщал о том, что две страны официально отказались от выступления на Олимпиаде-2020.