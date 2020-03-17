Вице-президент Олимпийского комитета Японии заболел коронавирусом

Функционер использовал тест, который подтвердил диагноз.

У вице-президента Национального олимпийского комитета Японии Кодзо Тасимы был найден коронавирус.

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Об этом сообщило издание NST.

Диагноз 62-летнего функционера был подтвержден с помощью специального теста. В настоящий момент подробностей о его самочувствии нет.

Тасима помимо должности в НОК является главой Федерации футбола Японии.

В Токио должна состояться Олимпиада-2020. Во вторник, 17 марта, Международный олимпийский комитет проведет первые консультации со спортивными федерациями и комитетами. Ранее сообщалось, что МОК не планирует отменять или переносить Игры, однако пандемия коронавируса остается угрозой для Олимпиады.

В Японии зарегистрировано более 800 случаев заболевания коронавирусом и 24 летальных исхода.

УНИАН ранее сообщал о том, что МОК исключил вариант с проведением Олимпиады без зрителей.