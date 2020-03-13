Один из лучших биатлонистов мира объявил о завершении карьеры
21:35, 13 марта 2020Другое
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Мартен Фуркад попрощался с болельщиками в соцсети.
Мартен Фуркад / REUTERS
Титулованный французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.
В своем Instagram француз попрощался с болельщиками.
"Время сказать до свидания", - написал Фуркад.
Француз завершает карьеру на мажорной ноте - в этом сезоне он выиграл "Малый хрустальный глобус" Кубка мира в спринтах.
Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом (четыре золота - в личных гонках), а также обладателем двух серебряных олимпийских медалей. Также в его активе 13 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей чемпионатов мира и семь побед в общем зачете на Кубках мира.
Фуркад также занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что заключительный этап Кубка мира по биатлону не состоится из-за коронавируса.
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