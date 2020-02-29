Украинские баскетболисты помогли своим командам одержать победы в НБА (видео)

Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели результативные поединки.

"Детройт" и "Сакраменто" с украинцами в составе одержали победы в рамках регулярного чемпионата НБА.

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Святослав Михайлюк вышел в старте "Детройта" на поединок с "Финиксом". Атакующий защитник провел на паркете 30 минут, за которые набрал 13 очков, отдал 4 передачи и совершил 3 перехвата.

"Детройт" в итоге одержал победу со счетом 113:111.

Официальный Instagram-аккаунт клуба опубликовал видео с одной из удачных атак украинца, которую он завершил эффектным пасом на партнера.

Алексей Лень сыграл за "Сакраменто" 16 минут в поединке с "Мемфисом". За это время центровому удалось набрать 6 очков, а также совершить 7 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.

"Кингз" одержали победу со счетом 104:101.

Стоит отметить, что Лень только недавно перешел в "Сакраменто" в рамках обмена из "Атланты".

Как сообщал УНИАН, в дебютном матче за "Сакраменто" Лень стал одним из участников потасовки.