Украинский баскетболист принял участие в фотосессии для Матча восходящих звезд НБА

Святослав Михайлюк выступит в рамках звездного уик-энда НБА.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает за "Детройт Пистонз", принял участие в фотосессии для предстоящего Матча восходящих звезд НБА.

Атакующий защитник станет вторым в истории украинцем, который примет участие в звездном уик-энде НБА. Также Михайлюк будет единственным представителем "Детройта" на шоу в Чикаго.

Фото опубликовал официальный Instagram "Детройта".

Звездный уик-энд НБА пройдет с 14 по 16 февраля. Матч восходящих звезд состоится в пятницу, 14 февраля.

22-летний Михайлюк проводит свой второй сезон в НБА. В текущем регулярном чемпионате в составе "Детройта" украинец набирает в среднем 8,9 очка за игру.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что НБА изменила формат Матча звезд в память о погибшем Коби Брайанте.