"Это сарай": в сети появилось видео ужасных условий подготовки легкоатлетки Прищепы к Олимпиаде-2020

Двукратная чемпионка Европы тренируется в маленьком помещении с советским ремонтом.

Руководитель телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов на своей странице в Facebook опубликовал видео тренировки украинской легкоатлетки Натальи Прищепы, которая готовится к Олимпиаде-2020.

"Это город Ровно. Вот в таких условиях готовится к Олимпийским Играм 2020 двукратная чемпионка Европы в беге на 800 м Наталья Прищепа. Мало того, что это сарай, мало того, что практически головой в дверь, так еще и перчатки на руках указывают на температуру внутри помещения.

Пробивать на совесть местных чиновников дело пустое, но пусть теперь все знают, как в Ровно поддерживаются спорт и чемпионы Европы", - подписал ролик Денисов.

25-летняя Прищепа помимо двух чемпионатов Европы также выигрывала Европейские игры-2019 в Минске.

УНИАН ранее сообщал о том, что обнародованы данные о средствах, выделенных украинским легкоатлетам на 2020 год.