Миллион для медалистки ЧМ: обнародованы данные о средствах, выделенных украинским легкоатлетам на 2020 год

Федерация легкой атлетики Украины распределила средства среди спортсменов.

Федерация легкой атлетики Украины опубликовала данные о распределении денежных средств на подготовку своих спортсменов в 2020 году.

Об этом сообщает официальный сайт ФЛАУ.

Деньги между спортсменами были распределены тренерским советом сборной Украины в соответствии с выступлением легкоатлетов в 2019 году. Достижения спортсменов в 2019 году были переведены в очки, после чего была сформирована сумма, которую получит легкоатлет.

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Всего сумма на подготовку составила 40 миллионов гривен (26 миллионов - основной фонд, 16 - резервный).

Больше всего денег выделено на подготовку прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, которая в прошлом году завоевала серебро на чемпионате мира. Магучих - единственная, кто получит больше миллиона гривен - 1 миллион 165 тысяч гривен.

Далее идут Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, 903 тысячи гривен), Юлия Левченко (прыжки в высоту, 886 тысяч), Ольга Саладуха (тройной прыжок, 611 тысяч) и Андрей Проценко (прыжки в высоту, 368 тысяч).

С полным отчетом о распределении средств можно ознакомиться по ссылке.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские легкоатлетки с рекордами выиграли два золота на турнире в Германии.