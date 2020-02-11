Парализованы руки и ноги: российский борец получил тяжелую травму после неудачного приема (видео)
Дагестанский борец Гаджимурад Магомедов получил серьезную травму во время поединка на Открытом кубке мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге.
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Во время схватки Магомедов пытался провести прием, но в итоге сам упал на голову и получил перелом шеи.
В Instagram-аккаунте "Дагестанские Известия", где опубликовано видео, сообщается, что у Магомедова парализованы руки и ноги. 26-летний боец был срочно доставлен в больницу. Ряд российских СМИ сообщил, что спортсмен получил черепно-мозговую травму, перелом шейных позвонков и разрыв спинного мозга.
Внимание! Видео содержит шокирующую сцену.
На открытом кубке мира по грепплингу, который проходит в Санкт-Петербурге борец из Дагестана во время приёма на руку проводимым сопернику, неблагополучно приземлился и сломал шею. ⠀ По имеющейся информации спортсмен жив, в данный момент парализованы руки и ноги. @dagizvestiyaa #дагестанскиеизвестия #грепплинг
Грэпплинг - вид борьбы, который основан на разных видах боевых искусств. Здесь решающее значение имеет технический арсенал спортсмена, а не сила.
УНИАН ранее сообщал о том, что мексиканский рестлер умер после неудачного прыжка с ринга.