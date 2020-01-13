Мексиканский рестлер умер после неудачного прыжка с ринга (видео)

Ла Парка так и не сумел восстановиться после тяжелой травмы.

Мексиканский рестлер Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта по прозвищу Ла Парка скончался в ночь на 12 января.

Читайте такжеТрехкратный олимпийский чемпион по гребле парализован после редкой формы инсульта (фото)

Об этом сообщает CNN.

Еще в октябре прошлого года Ла Парка во время боя совершил неудачный прием - после прыжка за пределы ринга он приземлился головой в металлическое ограждение, повредив голову и позвоночник.

Рестлер перенес несколько операций, не мог говорить и двигаться, а в прошлом месяце Ла Парка был выписан из больницы. Восстановиться не удалось - мексиканец скончался в возрасте 54 лет.

Ла Парка выступал в маске и костюме скелета.

Момент с фатальным прыжком рестлера

УНИАН ранее сообщал о гибели известного мотогонщика.