Мексиканский рестлер умер после неудачного прыжка с ринга (видео)
16:29, 13 января 2020Другое
543 0
Ла Парка так и не сумел восстановиться после тяжелой травмы.
Рестлер получил травму в конце прошлого года / фото: CNN
Мексиканский рестлер Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта по прозвищу Ла Парка скончался в ночь на 12 января.
Читайте такжеТрехкратный олимпийский чемпион по гребле парализован после редкой формы инсульта (фото)
Об этом сообщает CNN.
Еще в октябре прошлого года Ла Парка во время боя совершил неудачный прием - после прыжка за пределы ринга он приземлился головой в металлическое ограждение, повредив голову и позвоночник.
Рестлер перенес несколько операций, не мог говорить и двигаться, а в прошлом месяце Ла Парка был выписан из больницы. Восстановиться не удалось - мексиканец скончался в возрасте 54 лет.
Ла Парка выступал в маске и костюме скелета.
Момент с фатальным прыжком рестлера
УНИАН ранее сообщал о гибели известного мотогонщика.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter