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Встретятся впервые: сборная Украины получила соперника в плей-офф Кубка Федерации

13:39, 11 февраля 2020
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Украинские теннисистки одержали три победы подряд в 2020 году / фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation

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По итогам жеребьевки украинским теннисисткам в соперники досталась сборная Японии. 

Сборные встретятся между собой впервые. Украина будет проводить поединок на выезде.

Матчи плей-офф пройдут 17-18 апреля. За эти два дня девушки проведут пять встреч - четыре одиночные и одну парную.

Победитель пары выйдет в квалификационный турнир финала Кубка Федерации-2021, а проигравший отправится в Первую группу Евро-Африканской зоны.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины обыграла Эстонию в плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.

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