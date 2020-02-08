Украинская дзюдоистка Белодед стала чемпионкой престижного турнира во Франции

Дарья Белодед стала победительницей турнира категории Grand Slam.

Украинка Дарья Белодед завоевала золотую медаль престижного турнира серии Grand Slam в Париже.

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На пути к финалу в весовой категории до 48 кг украинка одолела четырех соперниц - Ка-Ли Вон из Гонконга, француженок Марен Жийи и Ширине Букли, а также кореянку Ю-Чжон Кан.

Всех оппоненток до решающей схватки Белодед победила с помощью захвата ногами. В финале украинка одолела японку Вакану Кога, совершив бросок на Ваза-ари.

Стоит отметить, что дзюдоистка из Киева продлила свою серию побед до 18 поединков. Последнее поражение случилось еще в марте прошлого года на турнире в Грузии.

Еще одна украинка Анна Шурова заняла седьмое место в категории до 52 кг.

У мужчин бронзовую медаль в категории до 66 кг завоевал украинец Георгий Зантарая.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Белодед выиграла турнир Grand Slam в Абу-Даби.