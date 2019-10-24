Украинская дзюдоистка Белодед выиграла золото на престижном турнире
19:40, 24 октября 2019Другое
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Дарья Белодед стала победительницей турнира категории Grand Slam в Абу-Даби.
Дарья Белодед выиграла золотую медаль / фото: ijf.org/
Украинка Дарья Белодед стала победительницей престижного турнира серии Grand Slam в Абу-Даби.
На пути к финалу 19-летняя Белодед одолела представительницу Чили Варгас Лей, немку Катарину Менц и россиянку Сабину Гилязову.
В финальной схватке в весе до 48 кг украинке понадобилось чуть больше минуты, чтобы победить словенку Марусу Штангар.
Напомним, в 2019 году Белодед защитила титул чемпионки мира.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская велогонщица Анна Соловей завоевала медаль на чемпионате Европы.
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