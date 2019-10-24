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Украинская дзюдоистка Белодед выиграла золото на престижном турнире

19:40, 24 октября 2019
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Дарья Белодед выиграла золотую медаль / фото: ijf.org/

На пути к финалу 19-летняя Белодед одолела представительницу Чили Варгас Лей, немку Катарину Менц и россиянку Сабину Гилязову.

В финальной схватке в весе до 48 кг украинке понадобилось чуть больше минуты, чтобы победить словенку Марусу Штангар.

Напомним, в 2019 году Белодед защитила титул чемпионки мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская велогонщица Анна Соловей завоевала медаль на чемпионате Европы.

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Теги: #дзюдо#Дарья Белодед