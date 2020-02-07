Казус согласия с Бородянским

Недаром говорится: поживешь – до всего доживешь. Никогда бы не подумал, что однажды выступлю в поддержку Владимира Бородянского, которого в его нынешнем министерском качестве искренне считаю человеком не на своем месте.

Однако сегодня, после его выступления по поводу поездок украинских спортсменов на соревнования в Россию и поднявшейся после этого очередной бури страстей хочу категорически поддержать министра культуры, молодежи и спорта – как функционер олимпийской спортивной федерации. Напомню, что я – глава Комитета по СМИ и связям с общественностью Украинской федерации каратэ. Так что в теме.

Итак, Владимир Бородянский выступил в связи с медийным скандалом по поводу поездки наших гимнасток на Гран-при Москвы. Министр подчеркнул, что нужно различать выступления спортсменов и выступления артистов. По его словам, у спортсменов выбор не в том, чтобы выступать или нет, а в том, получать очки или не получать. Лишение очков из-за отказа выступать на международных соревнованиях ограничивают возможность спортсменов бороться за медали.

И он абсолютно прав. Хотя в соцсетях и отдельных СМИ на него тут же спустили всех собак, которых не успели продать для оплаты счетов за газ.

К сожалению, хотя вот уже почти тридцать лет мы живем в независимом государстве, стремящемся в Европу, но ведем себя точно, как в СССР

Но это в порядке вещей в нашей стране, особенно – в наше время. Страна у нас большая, неоднородная и расколотая по самым разным признакам. И главная проблема в такой ситуации заключается в абсолютно советской нетерпимости к иной точке зрения. К сожалению, хотя вот уже почти тридцать лет мы живем в независимом государстве, стремящемся в Европу, но ведем себя точно, как в СССР. Есть только одна правильная точка зрения – моя (наша), а тот, кто ее не разделяет, в лучшем случае дурак, в худшем – негодяй. Точка.

Поэтому любой сюжет неизбежно вызывает у нас диаметрально противоположные реакции – в зависимости от взглядов, убеждений, симпатий, вкусов и пристрастий.

В конкретном случае со спортсменами и министром имеем такой же разброс мнений и аргументов. Проблема достаточно давняя, и я уже освещал ее здесь.

С точки зрения спортивной, игнорировать соревнования на территории России – это стрелять себе в ногу. Лишить наших спортсменов, которые годами упорно трудились, чтобы, например, квалифицироваться на Олимпийские игры, возможности туда попасть. Лишить страну спортивных успехов и наград, которые становятся предметом нашей национальной гордости и мотивацией для молодых поколений.

А с точки зрения неспортивно-патриотической, ездить в страну-агрессора недопустимо. Враги, убийцы, кровь разделила нас. Поскольку это преимущественно эмоциональная позиция, то аргументы типа отсутствия объявленной войны, наличия дипломатических отношений и активного торгового партнерства в расчет не принимаются.

Когда доминируют эмоции и молчит разум, тогда можно услышать, например, как гордость страны, Александра Усика и Василия Ломаченко, называют обезьянами – мол, они недостаточно патриотичны.

Интересно получается. Значит, когда Ломаченко, Усик или другие наши спортсмены одерживают очередные победы, в их честь поднимается сине-желтый флаг и звучит гимн Украины, то это нам нравится, и мы гордимся. Но когда те же люди высказывают какие-то мнения, отличные от наших, то они моментально превращаются в обезьян. Диалектика трусов и креста постоянно предстает во всей красе.

Впрочем, что-либо доказывать бесполезно. Никто не меняет своих позиций и своего поведения в ходе дискуссий и в свете аргументов. Но пусть хоть министр Бородянский знает, что кто-то разделяет его точку зрения в отдельно взятом вопросе.

Игорь Левенштейн