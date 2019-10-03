Кимоно – не вышиванка

В позапрошлом году я здесь на УНИАН писал об отказе молодежной сборной Украины по каратэ ехать на чемпионат Европы в Сочи.

Сегодня возникла зеркальная ситуация: часть спортсменов из национальной сборной едут в Москву на этап Премьер-лиги WKF (Всемирной федерации каратэ), который пройдет 4-6 октября. Это событие неминуемо вызвало резонанс в соцсетях – где столкнулись патриотические эмоции и спортивная рациональность.

В календаре Премьер-лиги WKF на 2019 год семь этапов: Париж, Дубай, Рабат, Токио, Шанхай, Москва, Мадрид. Призовые места на этих турнирах дают рейтинговые очки для попадания на олимпийский турнир в Токио-2020. Для понимания ситуации: каратэ впервые включено в программу Олимпийских игр. Это разовая акция – когда каратэ снова будет на Олимпиадах, неизвестно. Это уникальный шанс для лучших спортсменов 2010-х годов вписать свои имена в олимпийскую историю. Им уже завидуют легенды прошлых лет, не имевшие такой возможности.

Ситуация неприятная. Компромисс – это когда всем одинаково плохо. Тот самый случай

Кстати. Поездку в Москву частично оплачивает Украинская федерация каратэ из собственных средств, частично – сами спортсмены. Все по закону: государство в лице Министерства спорта не финансирует поездки в страну-агрессор. Хотя полностью игнорировать участие в важных соревнованиях, которые доверяют проводить стране-агрессору, тоже невозможно – если мы хотим видеть своих спортсменов на олимпийских пьедесталах.

Ситуация неприятная. Компромисс – это когда всем одинаково плохо. Тот самый случай.

Резонный вопрос: почему тогда в Сочи не поехали, а сейчас Москву да? Резонный ответ: ставки разные. К тому же там речь шла о детях, а здесь о взрослых звездах первой величины, чью безопасность лично гарантировали руководители российского каратэ.

Неучастие в том сочинском чемпионате Европы не замедлило сказаться в спортивном плане. Потеряв год соревновательного опыта, упустив из виду соперников, украинская молодежка существенно снизила показатели. Если на чемпионате Европы 2017 года в Софии у нас было 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы, то в 2019 году в Ольборге (Дания) – только одно серебро и две бронзы. Спорт высших достижений суров и жесток, и не признает политических аргументов.

Грустно и обидно слышать обвинения наших спортсменов и руководителей федерации в отсутствии патриотизма и беспринципности

Главный же резонный ответ на такого рода вопросы звучит тоже вопросительно: а почему со страной-агрессором можно иметь дипломатические отношения и активно торговать? Не все так просто в нашем мире, не все такое черно-белое, укладывающееся в однозначные схемы.

Поэтому грустно и обидно слышать обвинения наших спортсменов и руководителей федерации в отсутствии патриотизма и беспринципности. Дискуссии ни к чему не приведут: каждая сторона останется при своих аргументах и мнениях.

Мне очевидно одно: те, кто сыплет такими обвинениями вместо того, чтобы пожелать нашим спортсменам удачи, чтобы в Москве прозвучал гимн Украины в честь их побед, не имеют морального права в следующем году гордиться их успехами в олимпийском Токио.

Хотите «пишатися» - имейте понимание и уважение к тем, кто тяжелейшим трудом добывает победы. И принимайте, хоть и сцепив зубы, что путь к этим победам иногда пролегал через страну-агрессора. Или – нашего главного торгового партнера, если угодно.

Жизнь такая сегодня: и спорт не мир, и мир не спорт.

Игорь Левенштейн