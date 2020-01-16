Украинская теннисистка сыграет в полуфинале парного турнира в Хобарте (видео)

Надежда Киченок успешно выступает в паре с индийской теннисисткой.

Украинка Надежда Киченок вышла в полуфинал турнира WTA в австралийском Хобарте в парном разряде.

Украинка в дуэте с Саней Мирзой из Индии в 1/4 финала сломили сопротивление двух американок - Вании Кинг и Кристины Макхейл. Итоговый счет - 6:2, 4:6, 10:4.

Видеообзор матча опубликовала WTA в YouTube.

В полуфинале украинско-индийский дуэт сыграет против пары Мари Боузкова (Чехия) / Тамара Зиданшек (Словения). Чешка и словенка в четвертьфинале выбыли из борьбы украинку Катерину Бондаренко, которая выступала с канадкой Шарон Фишман - 6:3, 3:6, 10:4.

Ранее УНИАН сообщал о предыдущих результатах украинок в парном разряде на турнире в Хобарте.