Украинская теннисистка Ястремская одержала первую победу в сезоне (видео)

Вторая ракетка Украины успешно стартовала на турнире в Аделаиде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела стартовый круг на турнире в австралийской Аделаиде.

В матче первого круга Ястремская обыграла Тимею Бабош из Венгрии. Украинка одержала победу в двух сетах - 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 15 минут.

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Эта победа стала для Ястремской первой в текущем сезоне. Ранее она проиграла Кики Бертенс на старте турнира в Брисбене.

Во втором круге украинская теннисистка встретится с победительницей матча между немкой Анжелик Кербер и китаянкой Ван Цян.

Видеообзор матча был опубликован на странице WTA в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинской теннисистке не удалось пробиться в финал парного турнира в Австралии.