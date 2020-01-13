Украинская теннисистка Ястремская одержала первую победу в сезоне (видео)
11:24, 13 января 2020Другое
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Вторая ракетка Украины успешно стартовала на турнире в Аделаиде.
Даяна Ястремская победила в двух сетах / фото: wtatennis.com
Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела стартовый круг на турнире в австралийской Аделаиде.
В матче первого круга Ястремская обыграла Тимею Бабош из Венгрии. Украинка одержала победу в двух сетах - 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 15 минут.
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Эта победа стала для Ястремской первой в текущем сезоне. Ранее она проиграла Кики Бертенс на старте турнира в Брисбене.
Во втором круге украинская теннисистка встретится с победительницей матча между немкой Анжелик Кербер и китаянкой Ван Цян.
Видеообзор матча был опубликован на странице WTA в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинской теннисистке не удалось пробиться в финал парного турнира в Австралии.
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