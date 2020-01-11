Украина - в топ-10: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону

В Оберхофе завершилась мужская эстафета.

Сборная Украины заняла десятое место в мужской эстафете в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Украинскую сборную в гонке представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

По ходу гонки украинцы заработали три штрафных круга: два - Тищенко, один - Семенов.

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После первого этапа сборная Украины занимала 22-е место, но в дальнейшем смогла улучшить свой результат.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии.

Результаты гонки

1. Норвегия - (2+8) 1:19:32,3

2. Франция - (2+6) +4,4

3. Германия - (2+14) +48,2

4. Россия - (0+9) +1:09,0

5. Беларусь - (1+12) +1:54,0

6. Словения - (0+14) +2:43,7...

10. Украина - (3+9) +3:31,1

УНИАН ранее также сообщал о результатах мужского спринта в Оберхофе.