В матче НХЛ хоккеист забил гол головой (видео)
16:11, 05 января 2020Другое
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Колин Уайт не знал, что так забивать нельзя.
Колин Уайт / REUTERS
Канадский форвард "Оттавы" Колин Уайт необычным образом отправил шайбу в ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы-Бэй".
В одном из эпизодов шайба зависла в воздухе у ворот "Тампы", и Уайт нанес прицельный удар головой.
Несмотря на радость Уайта и яркие эмоции комментаторов, судья не засчитал взятие ворот после удара головой, так как это запрещено правилами игры в хоккей.
После матча Уайт признался, что не знал об этом правиле.
Видео было опубликовано на официальном канале NHL в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что канадский хоккеист в матче НХЛ одним ударом нокаутировал вратаря.
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