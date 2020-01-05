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В матче НХЛ хоккеист забил гол головой (видео)

16:11, 05 января 2020
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Колин Уайт / REUTERS

В одном из эпизодов шайба зависла в воздухе у ворот "Тампы", и Уайт нанес прицельный удар головой.

Несмотря на радость Уайта и яркие эмоции комментаторов, судья не засчитал взятие ворот после удара головой, так как это запрещено правилами игры в хоккей.

После матча Уайт признался, что не знал об этом правиле.

Видео было опубликовано на официальном канале NHL в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что канадский хоккеист в матче НХЛ одним ударом нокаутировал вратаря.

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Теги: #хоккей#НХЛ