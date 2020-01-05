В матче НХЛ хоккеист забил гол головой (видео)

Колин Уайт не знал, что так забивать нельзя.

Канадский форвард "Оттавы" Колин Уайт необычным образом отправил шайбу в ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы-Бэй".

В одном из эпизодов шайба зависла в воздухе у ворот "Тампы", и Уайт нанес прицельный удар головой.

Несмотря на радость Уайта и яркие эмоции комментаторов, судья не засчитал взятие ворот после удара головой, так как это запрещено правилами игры в хоккей.

После матча Уайт признался, что не знал об этом правиле.

Видео было опубликовано на официальном канале NHL в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что канадский хоккеист в матче НХЛ одним ударом нокаутировал вратаря.