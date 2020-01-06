Украинец Михайлюк провел четвертый подряд результативный матч в НБА (видео)

Это не помогло "Детройту" одолеть своего соперника.

Украинец Святослав Михайлюк набрал 14 очков за "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА против "Лейкерс".

Михайлюк провел на паркете 31 минуту, за которые помимо очков совершил 1 подбор, 2 передачи и 3 перехвата, а также допустил 4 потери.

"Детройт" в итоге потерпел поражение со счетом 99:106.

Это уже четвертый подряд поединок, в котором Святослав сумел набрать больше 10 очков, что является его лучшей серией за всю карьеру в НБА. В играх с "Ютой", "Клипперс" и "Голден Стэйт" в его активе 13, 14 и 14 очков соответственно.

YouTube-канал Smart Highlights разместил видео всех действий Михайлюка в матче.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинские баскетболисты набрали 30 очков на двоих в НБА.