Известный украинский велогонщик рассказал, как за ним охотилось ФБР

Ярослав Попович был привлечен по скандальному делу Лэнса Армстронга.

Бывший украинский велогонщик Ярослав Попович рассказал о своей поездке в США на благотворительный марафон, которая завершилась знакомством с ФБР и обысками.

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Попович поделился деталями истории с порталом champion.com.ua.

Девять лет назад украинец принял предложение своего партнера по командам "Дискавери Ченнел" и "Радиошек" Лэнса Армстронга принять участие в благотворительном марафоне в Лос-Анджелесе.

В программе поездки было посещение веломагазина, где Поповича позвал человек и представился агентом ФБР, предложив поговорить по делу Армстронга. Украинский спортсмен предложил сделать это после ужина и вернулся к своей команде в магазин, после чего они сели в машину и поехали в отель, но на светофоре поперек дороги стоял автомобиль, из которого вышли агенты ФБР.

Они вручили Поповичу повестку в суд в качестве свидетеля по делу легендарного велогонщика.

На заседании украинец отвечал на вопросы полтора часа. Главной темой было возможное употребление Армстронгом запрещенных препаратов, о чем Попович ничего не знал.

После возвращения в Европу украинский велогонщик отправился в свой дом в Италию, но там его уже ждали местные полицейские. У спортсмена отобрали мобильный телефон, а затем обыскали машину и дом. Были конфискованы еще один телефон, два ноутбука и компьютер.

"Получилось, что остановили меня в восемь вечера, а в покое оставили только в половине второго ночи. Рассматривали только как свидетеля по делу Армстронга. Но все равно это было очень неприятно", - отметил Попович.

Напомним, Армстронг в 2012-м году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов, полученных с 1998 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский велогонщик стал победителем престижной шестидневки в Италии.