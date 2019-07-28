Украинский велогонщик стал победителем престижной шестидневки в Италии

Марк Падун повторил достижение звезд украинского велоспорта.

Украинский шоссейный велогонщик Марк Падун выиграл общий зачет гонки Adriatica Ionica Race.

Заезд проходил в Италии с 24 по 28 июля.

В общем зачете Падун на 15 секунд опередил немца Бена Херманса и на 24 секунды - соперника из Великобритании Джеймса Нокса.

Adriatica Ionica Race является шестиступенчатой гонкой на шоссе среди мужчин протяженностью 815 км.

Ранее двум украинцам удавалось добиваться подобных результатов. Ярослав Попович побеждал на туре Каталонии-2005, а Андрей Гривко - на туре Средиземноморья-2016.

УНИАН также сообщал, что украинка Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку.