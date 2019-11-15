Украинские художники создали рисунки для футболок олимпийцев к Играм-2020 в Токио (видео)
10:31, 15 ноября 2019Другое
55 0
В этих футболках спортсмены отправятся в Японию.
Игры пройдут летом / REUTERS
Украинские художники создали специальные рисунки для футболок, в которых олимпийская сборная отправится на Игры-2020 в Токио.
Об этом сообщает ТСН.
Задачей для художников было изобразить любой вид спорта так, как они его видят. Уже 23 ноября работы мастеров будут выставлены в Национальном художественном музее, а также футболки с принтами смогут купить болельщики.
Летняя Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Токио представили медали предстоящей Олимпиады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter