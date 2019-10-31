Украинский баскетболист Михайлюк результативно дебютировал в новом сезоне НБА (видео)
12:24, 31 октября 2019Другое
56 0
Святослав Михайлюк впервые появился на паркете в составе "Детройта".
Святослав Михайлюк набрал 9 очков / фото: twitter.com/detroitpistons
Форвард "Детройта" Святослав Михайлюк провел свой первый матч в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
Украинец вышел на паркет в матче против "Торонто", сыграл 8 с половиной минут и сумел набрать 9 очков, а также добавить к ним 1 подбор и совершил 1 потерю. Михайлюк реализовал три трехочковых из четырех.
"Детройт" в этом матче в итоге потерпел поражение со счетом 113:125.
Видеообзор матча
Отметим, что Михайлюк пропускал четыре стартовых матчах "Детройта" в текущем сезоне.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский баскетболист Алексей Лень помог "Атланте" победно стартовать в сезоне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter