Украинский баскетболист Михайлюк результативно дебютировал в новом сезоне НБА (видео)

Святослав Михайлюк впервые появился на паркете в составе "Детройта".

Форвард "Детройта" Святослав Михайлюк провел свой первый матч в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинец вышел на паркет в матче против "Торонто", сыграл 8 с половиной минут и сумел набрать 9 очков, а также добавить к ним 1 подбор и совершил 1 потерю. Михайлюк реализовал три трехочковых из четырех.

"Детройт" в этом матче в итоге потерпел поражение со счетом 113:125.

Видеообзор матча

Отметим, что Михайлюк пропускал четыре стартовых матчах "Детройта" в текущем сезоне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский баскетболист Алексей Лень помог "Атланте" победно стартовать в сезоне.