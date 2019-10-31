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Украинский баскетболист Михайлюк результативно дебютировал в новом сезоне НБА (видео)

12:24, 31 октября 2019
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Святослав Михайлюк набрал 9 очков / фото: twitter.com/detroitpistons

Украинец вышел на паркет в матче против "Торонто", сыграл 8 с половиной минут и сумел набрать 9 очков, а также добавить к ним 1 подбор и совершил 1 потерю. Михайлюк реализовал три трехочковых из четырех.

"Детройт" в этом матче в итоге потерпел поражение со счетом 113:125.

Видеообзор матча

Отметим, что Михайлюк пропускал четыре стартовых матчах "Детройта" в текущем сезоне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский баскетболист Алексей Лень помог "Атланте" победно стартовать в сезоне.

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Теги: #баскетбол#НБА#Святослав Михайлюк