Американский боец MMA за полминуты нокаутировал небитого россиянина (видео)

Рефери зафиксировал стремительную победу одного из бойцов.

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда одержал яркую победу над представителем России Мовлидом Хайбулаевым в рамках 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).

Уже в первые полминуты боя Пинеда нанес серию ударов, после которой Хайбулаев оказался в нокауте. Россиянин потерпел первое поражение в карьере - рефери остановил поединок на 29-й секунде. До этого Хайбулаев одержал 13 побед и один поединок завершил вничью.

В активе американца теперь 26 побед при 13 поражениях.

Видео победы Пинеды опубликовал Instagram-аккаунт турнира.

Ранее сообщалось о том, что боец MMA зрелищно нокаутировал соперника и исполнил издевательский танец.