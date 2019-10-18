Американский боец MMA за полминуты нокаутировал небитого россиянина (видео)
15:10, 18 октября 2019Другое
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Рефери зафиксировал стремительную победу одного из бойцов.
Хайбулаев потерпел первое поражение в карьере / фото: mmafighting.com
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда одержал яркую победу над представителем России Мовлидом Хайбулаевым в рамках 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Уже в первые полминуты боя Пинеда нанес серию ударов, после которой Хайбулаев оказался в нокауте. Россиянин потерпел первое поражение в карьере - рефери остановил поединок на 29-й секунде. До этого Хайбулаев одержал 13 побед и один поединок завершил вничью.
В активе американца теперь 26 побед при 13 поражениях.
Видео победы Пинеды опубликовал Instagram-аккаунт турнира.
Ранее сообщалось о том, что боец MMA зрелищно нокаутировал соперника и исполнил издевательский танец.
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