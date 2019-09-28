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Боец MMA зрелищно нокаутировал соперника и исполнил издевательский танец (видео)

14:12, 28 сентября 2019
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Пэйдж одержал 15-ю победу в MMA / фото: CBS Sports

Пэйдж встречался с местным бойцом Ричардом Киели и сумел одержать победу уже в первом раунде, когда нанес зрелищный удар коленом в прыжке точно в голову сопернику.

Как только Киели упал, англичанин сам изобразил головокружение, а затем перевел его в издевательский танец.

32-летний Пэйдж, который использует стиль, составленный из кикбоксинга и каратэ, в ММА провел 16 боев и потерпел всего одно поражение.

УНИАН ранее сообщал, что иранская девушка дебютировала в ММА в хиджабе и проиграла за 19 секунд.

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Теги: #бои MMA