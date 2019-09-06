Свитолина не смогла выйти в финал US Open (видео)

Первой ракетке Украины не удалось пройти титулованную американку Серену Уильямс.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в полуфинале US Open.

В борьбе за выход в финал украинка проиграла американской теннисистке Серене Уильямс, которая посеяна на турнире под №8.

Матч продлился 70 минут. Свитолина потерпела поражение в двух сетах - 3:6, 1:6.

Свитолина в пятый раз в шести личных встречах проиграла Уильямс.

Украинка второй раз в сезоне и в карьере играла в полуфинале турниров "Большого шлема" и вновь упустила возможность выйти в свой первый финал. Тем не менее, с новой недели Свитолина вернется в топ-3 мирового рейтинга.

37-летняя Серена Уильямс в десятый раз в карьере сыграет в финале US Open и будет бороться за свой 24-й титул на турнирах "Большого шлема". В решающем матче американка встретится с канадкой Бьянкой Андрееску, которая обыграла швейцарку Белинду Бенчич (7:6, 7:5).

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале US Open Свитолина обыграла британку Йоханну Конту.