Япония изобразила российские Южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Четыре острова были обозначены частью Японии.

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио опубликовали на официальном сайте маршрут эстафеты олимпийского огня.

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На карте острова Южных Курил Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые принадлежат России, помечены как территория Японии и включены в состав префектуры Хоккайдо.

Напомним, Япония давно претендует на четыре российских острова, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что в Токио состоялась акция протеста против Олимпиады-2020.