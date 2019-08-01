Свитолина разгромила лучшую теннисистку России на турнире в США (видео)

Украинка вышла в четвертьфинал соревнований.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с уверенной победы на турнире WTA Premier в Сан-Хосе (США).

Во втором раунде украинка встречалась с лучшей теннисисткой России Дарьей Касаткиной и сумела победить в двух партиях - 6:3, 6:1.

Обзор матча представил YouTube-канал WTA.

"Сегодня я просто старалась бороться за каждое очко. Я не особо думала о том, что происходит на другой части корта. Касаткина - очень опасный игрок, у нее хорошо работают руки, она всегда борется до последнего. Мне приходилось сражаться за каждое очко, а в конце я просто отыграла более стабильно", - отметила Элина после поединка.

В четвертьфинале Свитолина встретится с Марией Саккари из Греции, которую украинка уже побеждала в этом году на Уимблдоне.

УНИАН ранее сообщал, что с победы на турнире в Вашингтоне стартовала украинка Леся Цуренко.