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Синхронистки принесли Украине пятую медаль на ЧМ по водным видам спорта (фото)

15:53, 19 июля 2019
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Сборная Украины по синхронному плаванию / REUTERS

Сборная Украины выиграла бронзу в произвольной программе в командных соревнованиях.

Украинскую сборную представляли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко и Катерина Резник.

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Результат украинок в финале - 95.3667 балла.

Первое место заняли российские синхронистки (98.0000 балла), а обладательницами серебряных наград стали китаянки (96.0333 балла).

Ранее на чемпионате мира украинские синхронистки завоевали одну золотую медаль и три бронзовые.

REUTERS
REUTERS

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины также стала третьей в технической программе.

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Теги: #синхронное плавание#чемпионат мира по водным видам спорта