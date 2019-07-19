Синхронистки принесли Украине пятую медаль на ЧМ по водным видам спорта (фото)
15:53, 19 июля 2019Другое
94 0
Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала еще одну бронзу.
Сборная Украины по синхронному плаванию / REUTERS
Украинские синхронистки завоевали пятую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу.
Сборная Украины выиграла бронзу в произвольной программе в командных соревнованиях.
Украинскую сборную представляли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко и Катерина Резник.
Читайте такжеСинхронистки Федина и Савчук выиграли еще одну медаль на чемпионате мира (фото)
Результат украинок в финале - 95.3667 балла.
Первое место заняли российские синхронистки (98.0000 балла), а обладательницами серебряных наград стали китаянки (96.0333 балла).
Ранее на чемпионате мира украинские синхронистки завоевали одну золотую медаль и три бронзовые.
REUTERS
REUTERS
Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины также стала третьей в технической программе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter