Синхронистки принесли Украине пятую медаль на ЧМ по водным видам спорта (фото)

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала еще одну бронзу.

Украинские синхронистки завоевали пятую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу.

Сборная Украины выиграла бронзу в произвольной программе в командных соревнованиях.

Украинскую сборную представляли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко и Катерина Резник.

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Результат украинок в финале - 95.3667 балла.

Первое место заняли российские синхронистки (98.0000 балла), а обладательницами серебряных наград стали китаянки (96.0333 балла).

Ранее на чемпионате мира украинские синхронистки завоевали одну золотую медаль и три бронзовые.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины также стала третьей в технической программе.