"Понимаю возмущение людей": украинская шахматистка объяснила, почему ездит на турниры в Россию

Анна Музычук понимает, что в Украине идет война с Россией, но не ездить на шахматные турниры не может.

Украинская шахматистка Анна Музычук ответила на вопрос, почему они вместе с сестрой Марией ездят на шахматные турниры в Россию.

Об этом Музычук сказала в интервью сайту 24tv.ua.

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия - ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации - россиянин. Ежегодно в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, будут там проводиться и в дальнейшем", - сказала Музычук.

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"Это не вопрос пропуска одного турнира. Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру", - добавила шахматистка.

Музычук также отметила, что вопрос участия на турнирах в России они с сестрой обсуждали с руководителями Львовской области:

"С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте".

Как сообщал УНИАН, в июне Анна Музычук финишировала второй на шахматном турнире претенденток, который проходил в России.