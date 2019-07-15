Исторический успех: украинские синхронистки завоевали первое золото на ЧМ по водным видам спорта

Украинки победили в совершенно новой дисциплине.

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Украинские синхронистки Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Яна Нарижная, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, Алина Шинкаренко и Екатерина Резник победили в новом виде чемпионата мира - хайлайте.

Команда набрала 94.5000 и обошла Италию (91.7333) и Испанию (91.1333), которые вошли в тройку призеров.

Хайлайт - дисциплина, которая представляет собой выступления продолжительностью две минуты и должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов.

Это первая золотая медаль в истории Украины на чемпионатах мира по водным видам спорта.

Ранее УНИАН сообщал, что синхронистки Федина и Савчук принесли Украине бронзовую медаль чемпионата мира.