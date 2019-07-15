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Исторический успех: украинские синхронистки завоевали первое золото на ЧМ по водным видам спорта

16:16, 15 июля 2019
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Украина завоевала первое золото ЧМ в истории / фото: twitter.com/fina1908

Украинские синхронистки Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Яна Нарижная, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Александра Коваленко, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, Алина Шинкаренко и Екатерина Резник победили в новом виде чемпионата мира - хайлайте.

Команда набрала 94.5000 и обошла Италию (91.7333) и Испанию (91.1333), которые вошли в тройку призеров.

Хайлайт - дисциплина, которая представляет собой выступления продолжительностью две минуты и должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов.

Это первая золотая медаль в истории Украины на чемпионатах мира по водным видам спорта.

Ранее УНИАН сообщал, что синхронистки Федина и Савчук принесли Украине бронзовую медаль чемпионата мира.

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Теги: #синхронное плавание#чемпионат мира по водным видам спорта