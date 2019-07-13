Универсиада-2019: украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали

Сборная Украины победила в эстафете, а Юлия Чумаченко - в прыжках в высоту.

Копилка сборной Украины на Универсиаде-2019 в Неаполе пополнилась еще двумя золотыми медалями.

Сборная Украины в составе Марии Миколенко, Анастасии Голеневой, Катерины Климюк и Татьяны Мельник завоевала золото в эстафете.

Читайте такжеЗолото и еще пять наград: украинские гимнастки успешно выступили на Универсиаде-2019 (видео)

Украинки показали результат 3:30,82 минуты и на 1,81 секунды обошли ближайших преследовательниц - сборную Мексики. Тройку призеров замкнула сборная Австралии.

Еще одну золотую медаль завоевала прыгунья в высоту Юлия Чумаченко.

В борьбе за первое место Чумаченко показала результат 1,94 метра и опередила еще одну украинку Ирину Геращенко (1,91 м). Бронзу выиграла немка Имке Оннен (1,91 м).

На Универсиаде-2019 в активе украинской сборной теперь 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. В общем зачете Украина поднялась на одиннадцатое место.

Как сообщал УНИАН, днем ранее на Универсиаде-2019 золотые медали завоевали украинки Ирина Климец и Ольга Корсун.