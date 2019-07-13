Универсиада-2019: украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали
Копилка сборной Украины на Универсиаде-2019 в Неаполе пополнилась еще двумя золотыми медалями.
Сборная Украины в составе Марии Миколенко, Анастасии Голеневой, Катерины Климюк и Татьяны Мельник завоевала золото в эстафете.
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Украинки показали результат 3:30,82 минуты и на 1,81 секунды обошли ближайших преследовательниц - сборную Мексики. Тройку призеров замкнула сборная Австралии.
Еще одну золотую медаль завоевала прыгунья в высоту Юлия Чумаченко.
В борьбе за первое место Чумаченко показала результат 1,94 метра и опередила еще одну украинку Ирину Геращенко (1,91 м). Бронзу выиграла немка Имке Оннен (1,91 м).
На Универсиаде-2019 в активе украинской сборной теперь 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. В общем зачете Украина поднялась на одиннадцатое место.
Как сообщал УНИАН, днем ранее на Универсиаде-2019 золотые медали завоевали украинки Ирина Климец и Ольга Корсун.