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Дело Бубки: в Международной федерации легкой атлетики сделали заявление

15:36, 06 июля 2019
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Бубка намерен обратиться к адвокатам / фото: НОК Украины

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) готова сотрудничать с бразильскими властями по делу о возможной причастности главы НОК Украины Сергея Бубки к коррупции.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы организации.

Стоит отметить, что Бубка занимает должность первого вице-президента IAAF. 

Напомним, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил о передаче взяток на сумму два миллиона евро девяти членам МОК перед выборами столицы Олимпиады-2016. Среди них мог быть и украинец Сергей Бубка.

Местом проведения Олимпиады в итоге стал Рио, опередивший в финальной стадии отбора заявку Мадрида.

Ранее УНИАН сообщал, что Бубка отверг обвинения в коррупции.

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Теги: #МОК#Олимпиада#НОК#Бубка