Дело Бубки: в Международной федерации легкой атлетики сделали заявление
15:36, 06 июля 2019Другое
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Организация намерена сотрудничать с бразильскими властями.
Бубка намерен обратиться к адвокатам / фото: НОК Украины
Международная федерация легкой атлетики (IAAF) готова сотрудничать с бразильскими властями по делу о возможной причастности главы НОК Украины Сергея Бубки к коррупции.
Об этом сообщается в заявлении пресс-службы организации.
Стоит отметить, что Бубка занимает должность первого вице-президента IAAF.
Напомним, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил о передаче взяток на сумму два миллиона евро девяти членам МОК перед выборами столицы Олимпиады-2016. Среди них мог быть и украинец Сергей Бубка.
Местом проведения Олимпиады в итоге стал Рио, опередивший в финальной стадии отбора заявку Мадрида.
Ранее УНИАН сообщал, что Бубка отверг обвинения в коррупции.
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