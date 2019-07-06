Дело Бубки: в Международной федерации легкой атлетики сделали заявление

Организация намерена сотрудничать с бразильскими властями.

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) готова сотрудничать с бразильскими властями по делу о возможной причастности главы НОК Украины Сергея Бубки к коррупции.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы организации.

Стоит отметить, что Бубка занимает должность первого вице-президента IAAF.

Напомним, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил о передаче взяток на сумму два миллиона евро девяти членам МОК перед выборами столицы Олимпиады-2016. Среди них мог быть и украинец Сергей Бубка.

Местом проведения Олимпиады в итоге стал Рио, опередивший в финальной стадии отбора заявку Мадрида.

Ранее УНИАН сообщал, что Бубка отверг обвинения в коррупции.