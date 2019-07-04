Чемпион Европейских игр признан лучшим спортсменом Украины в июне

Олег Верняев получил звание от НОК Украины.

Спортивный гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом июня по версии Национального олимпийского комитета Украины.

В прошлом месяце Верняев успешно выступил на Европейских играх-2019 в Минске, завоевав три медали — одну золотую и две серебряные.

"Выбор лучшего спортсмена июня был очень непростым. Однако в Минске-2019 лишь один из наших спортсменов трижды поднимался на пьедестал почета. Этот факт стал решающим и звание лучшего спортсмена июня получил спортивный гимнаст Олег Верняев", - гласит заявление НОК Украины.

Украинец стал чемпионом на параллельных брусьях, а вторые места занял в многоборье и упражнениях на коне.

Наставник гимнаста Геннадий Сартинский назван лучшим тренером июня в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина завоевала на Европейских играх 51 медаль.