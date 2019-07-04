Чемпион Европейских игр признан лучшим спортсменом Украины в июне
17:08, 04 июля 2019Другое
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Олег Верняев получил звание от НОК Украины.
Верняев трижды побывал на пьедестале / фото: НОК Украины
Спортивный гимнаст Олег Верняев признан лучшим спортсменом июня по версии Национального олимпийского комитета Украины.
В прошлом месяце Верняев успешно выступил на Европейских играх-2019 в Минске, завоевав три медали — одну золотую и две серебряные.
"Выбор лучшего спортсмена июня был очень непростым. Однако в Минске-2019 лишь один из наших спортсменов трижды поднимался на пьедестал почета. Этот факт стал решающим и звание лучшего спортсмена июня получил спортивный гимнаст Олег Верняев", - гласит заявление НОК Украины.
Украинец стал чемпионом на параллельных брусьях, а вторые места занял в многоборье и упражнениях на коне.
Наставник гимнаста Геннадий Сартинский назван лучшим тренером июня в Украине.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина завоевала на Европейских играх 51 медаль.
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