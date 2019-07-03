Шоу подходит к концу: в ФВУ рассмотрят вопрос об увольнении скандального президента Башенко

Глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко может покинуть свою должность.

Вице-президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос отставки президента организации Александра Башенко после его конфликта с велогонщицей Анной Соловей.

Об этом Гривко заявил в видеообращении на Facebook.

"Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что на Федерацию поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины.

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Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум ФВУ. На нем будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту руководителя Федерации", - отметил вице-президент.

Напомним, конфликт между Башенко и Соловей разгорелся в Facebook. Президент ФВУ грубо высказался в адрес спортсменки в ответ на ее замечание, после чего пообещал выгнать ее из сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минспорта заявили, что в данной ситуации полностью поддерживают Соловей.