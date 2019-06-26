Обошли россиян: украинские гребцы завоевали две медали на Европейских играх-2019

Копилка сборной Украины на Европейских играх пополнилась двумя серебряными наградами.

Украинские гребцы завоевали две серебряные награды на Европейских играх-2019, которые проходят в Минске.

Александр Сыромятников и Олег Кухарик завоевали серебро в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метров.

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В финальном заезде украинцы уступили 0,69 секунды победителям из Германии, но на 0,16 секунды обошли дуэт из России.

Вторую серебряную медаль выиграли Юрий Вандюк и Андрей Рыбачок, которые представляли Украину в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 метров.

В финале украинцы на 0,8 секунды отстали от румынской двойки, но на 0,85 секунды опередили представителей России, которые завоевали бронзу.

Украинская сборная сохраняет четвертое место в общем зачете Европейских игр-2019 (пять золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых).

УНИАН ранее также сообщал о том, что были озвучены суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019.