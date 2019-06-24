Озвучены суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов рассказал, какие призовые украинцы получат за выигранные медали.

Озвучены суммы призовых, которые украинские спортсмены получат за медали Европейских игр-2019 в Минске.

О предусмотренных премиях на своей странице в Facebook рассказал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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По словам министра, по сравнению с первыми Европейскими играми, которые прошли в 2015 году, призовые для украинских спортсменов увеличились вдвое.

За золотую медаль государство выплатит 50 тысяч гривен, за серебряную награду - 40 тысяч гривен, а за бронзовую - 25 тысяч.

Жданов подчеркнул, что если один спортсмен завоюет сразу несколько наград, то получит премиальные за каждую из них. Например, за два золота - 100 тысяч гривен.

Европейские игры продлятся до 30 июня.

Как сообщал УНИАН, в активе украинской сборной на Европейских играх-2019 уже есть пять золотых наград.