"Талант к манипуляциям": украинский спортсмен объяснил фото с пропагандисткой Кремля

Жан Беленюк прокомментировал фото с российской телеведущей Ольгой Скабеевой, обвинив ее во лжи.

Украинский борец Жан Беленюк прокомментировал совместное фото со скандальной российской телеведущей Ольгой Скабеевой, которое было сделано во время Олимпиады-2016.

Беленюк отреагировал на слова Скабеевой, которая во время пропагандистского шоу назвала Беленюка "нашим человеком", показав в прямом эфире совместное фото с ним. Телеведущая при этом заявила, что в 2016 году Беленюк якобы вступился за российских атлетов, которых отстранили от участия в Олимпиаде.

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На своей странице в Facebook украинский борец отметил, что в тот момент шел к автобусу и фотографировался со всеми желающими и не мог подумать, что кому-то фото "может пригодится для подтверждения реноме топ-пропагандиста российского телевидения".

"На тот момент Ольга еще не являлась таковой, хотя и сейчас я бы ее не узнал, потому как не смотрю подобные телепередачи. Насколько понимаю, пару лет назад она была просто рядовым журналистом, освещающим Олимпийские игры. Но, видать, ее прозорливость и талант к манипуляциям не остались без должного внимания", - написал Беленюк.

Спортсмен заявил, что его зацепило не само фото, отметив, что "усталость отразилась на бдительности", а комментарий к нему во время ток-шоу:

"Цитирую: "Жан Беленюк, тот самый темнокожий спортсмен, единственный из украинской делегации, кто выступил в защиту российских атлетов, несправедливо отстраненных от игр! В самом деле - наш человек!". Эта фраза является полнейшей ложью! Я вообще не комментировал ситуацию, связанную с российскими легкоатлетами на Олимпиаде в Рио, по крайней мере в таком ключе точно...", - продолжил Беленюк.

Борец также отметил, что слова о "нашем человеке" - "в лучших традициях пропаганды".

Беленюк подчеркнул, что из этой ситуации сделал определенный вывод:

"Нужно быть внимательным всегда и везде! Ведь "пропагандисткий приветик" может прилететь оттуда, откуда меньше всего ждешь".

Как сообщал УНИАН, ранее Беленюк объяснил, зачем идет в политику.